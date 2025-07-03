كتب - محمود الشوربجي:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من إسقاط تشكيلات إجرامية تورطت في سلسلة من جرائم السرقة استهدفت الشقق السكنية والسيارات، وأسفرت الجهود عن ضبط عدد من المتهمين واسترداد المسروقات.

البداية كانت بضبط سيدتين، إحداهما لها معلومات جنائية، بدائرة قسم شرطة المعادي، بعد سرقتهما مبلغًا ماليًا بعملات أجنبية من الشقة التي تعمل بها إحدى المتهمتين. وبمواجهتهما، اعترفتا بالجريمة، وأرشدتا عن المبلغ المستولى عليه، وتم ضبطه.

كما نجحت القوات في ضبط ثلاثة رجال وسيدتين، لأحدهم معلومات جنائية، بدائرة قسم شرطة الزاوية، لقيامهم بسرقة مبلغ مالي وهاتفين محمولين من داخل سيارة. وعُثر بحوزتهم على ثلاثة أسلحة بيضاء ودراجة نارية استُخدمت في ارتكاب الواقعة. وبمواجهتهم، أقروا بجريمتهم، وتم استعادة كافة المسروقات.

وفي مدينة نصر ثالث، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على أحد الأشخاص لقيامه بسرقة مشغولات ذهبية، ومبلغ مالي، وهاتف محمول من داخل شقة سكنية، مستخدمًا أسلوب "التسلق". وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة.

جرى تحرير المحاضر اللازمة حيال كل واقعة وباشرت النيابة التحقيق.