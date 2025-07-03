كتب - علاء عمران:

واصل قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع مديريتَي أمن أسوان ودمياط، حملاته الأمنية الموسعة لضبط تجار المواد المخدرة، وحائزي الأسلحة النارية غير المرخصة، وملاحقة الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية.

ففي أسوان، تم ضبط 3 قضايا اتجار في المواد المخدرة، عُثر خلالها على أكثر من 7 كجم من الحشيش، و3 كجم من البانجو، بالإضافة إلى كمية من مخدر الشابو، وذلك بحوزة 4 متهمين، لثلاثة منهم معلومات جنائية. كما تم تنفيذ 653 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

وفي دمياط، ضبطت الأجهزة الأمنية 3 قضايا مشابهة، شملت أكثر من 7 كجم من الحشيش، و9 كجم من البانجو، و8 كجم من الهيدرو، بالإضافة إلى كمية من الهيروين، كما تم ضبط قطعتين من الأسلحة النارية "فرد خرطوش" محلي الصنع بحوزة 3 متهمين، اثنان منهم مسجلون جنائيًا.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين وباشرت النيابة التحقيق.