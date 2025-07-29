رمضان صبحي يغادر قسم أبو النمرس بعد قرار النيابة في قضية التزوير

كتب - رمضان يونس:

غادر لاعب نادي بيراميدز رمضان صبحي، قسم شرطة أبو النمرس بالجيزة بعدما أنهي إجراءات قرار إخلاء سبيله بعد سداد 100 ألف جنيه كفالة، بعدما تأكد عدم ارتباطه بقضايا أخرى.

وحرصت أسرة رمضان صبحي، وشريف إكرامي و عددا من أصدقائه على التواجد أمام قسم شرطة أبو النمرس جنوب الجيزة لمؤازرة اللاعب في قضية التزوير.

وقررت جهات التحقيق بنيابة جنوب الجيزة الكلية، إخلاء سبيل لاعب نادي بيراميدز والأهلي السابق "رمضان صبحي" بكفالة 100 ألف جنيه.

وألقى رجال المباحث بمطار القاهرة الدولي القبض على اللاعب رمضان صبحي ، تنفيذًا لأمر ضبط وإحضار صادر بحقه في واقعة التزوير، حيث تم توقيفه من قبل رجال المباحث بالمطار تحت إشراف اللواء عبد الناصر موافي مدير مباحث مطار القاهرة الدولي.

وخضع رمضان صبحي للتحقيق في اتهامه بالاتفاق مع شاب على أداء الامتحانات بدلًا منه بمعهد سياحي بمدينة أبو النمرس.