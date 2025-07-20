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ضبط 34 كجم من المخدرات و5 قطع سلاح ناري وتنفيذ 818 حكمًا قضائيًا بدمياط وأسوان

12:28 م الأحد 20 يوليو 2025

ضبط مخدرات

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كتب- علاء عمران:
نفذ قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع مديريتَي أمن دمياط وأسوان، حملات أمنية مكثفة بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.
وأسفرت جهود الحملة في دمياط عن ضبط 4 قضايا جلب مواد مخدرة، ضُبط خلالها أكثر من 7 كيلوجرامات من مخدر الحشيش، و10 كيلوجرامات من البانجو، و9 كيلوجرامات من مخدر الهيدرو، بالإضافة إلى كمية من الهيروين. كما تم ضبط سلاحين ناريين غير مرخصين بحوزة 4 متهمين، لهم معلومات جنائية.
وفي أسوان، تم ضبط 3 قضايا مماثلة، شملت أكثر من 6 كيلوجرامات من الحشيش، و2 كيلوجرام من البانجو، وكميات من الهيروين والشابو، إضافة إلى 3 قطع سلاح ناري غير مرخصة بندقية آلية و2 فرد خرطوش، بحوزة 4 متهمين، لثلاثة منهم سوابق جنائية. كما تم تنفيذ 818 حكمًا قضائيًا متنوعًا.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها لضبط الخارجين عن القانون.
ويأتي ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لملاحقة العناصر الإجرامية، وضبط جالبي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة.

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ضبط مخدرات ضبط سلاح ناري دمياط أسوان قطاع الأمن العام
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