سباق سرعة.. تداول فيديو لتهور سائقي سيارات نقل ثقيل في أكتوبر

كتب- محمود الشوربجي:

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لقائد سيارة ملاكي، قام بتصويره على الطريق في مدينة السادس من أكتوبر، ويظهر 3 سيارات نقل تُثير الذعر على الطريق.

وتضمن الفيديو قيام قائدي سيارات النقل الثقيل بالقيادة بسرعة جنونية دون مراعاة ازدحام الطريق، حيث أظهر الفيديو سرعة السيارات النقل بشكل ملحوظ وسط السيارات الأجرة والملاكي.

بحسب الفيديو قام أحد قائدي السيارات بالاقتراب بشدة من السيارة قيادة مُصور الفيديو حتى قام بكسر مرآة السيارة كي يوقفه عن التصوير.

وشهد الفيديو موجعة عارمة من ردود الفعل الغاضبة من تصرف قائدي السيارات النقل؛ بداعي عدم حرصهم على سلامة المواطنين على الطريق.