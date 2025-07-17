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إغلاق مطلع محور حسب الله الكفراوي القادم من الأوتوستراد بشكل كلي

04:40 م الخميس 17 يوليه 2025

أرشيفية

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كتب- علاء عمران:

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة غلق مطلع محور حسب الله الكفراوي القادم من محور الأوتوستراد بشكل كلي، بدءًا من الساعة 10 صباح اليوم الخميس الموافق 17 يوليو، وذلك بسبب تسريب مياه، ومخاوف بشأن حدوث هبوط أرضي بمسار الطريق.

وأوضحت الإدارة أن الغلق يأتي في إطار تنفيذ أعمال إصلاح فوري للموقع، على أن يتم استكمال حركة المركبات عبر باقي المطالع والمنازل بمحور الأوتوستراد المؤدية إلى محور الكفراوي دون تأثير على الاتجاهات الأخرى.

وأكدت الإدارة العامة للمرور أنها تقوم بتعيين الخدمات المرورية اللازمة بمحيط الأعمال لتسيير الحركة المرورية، بالتنسيق مع الشركات المنفذة، مع وضع اللافتات والمساعدات الفنية الكافية التي تُنبه المواطنين بوجود أعمال في المنطقة حفاظًا على سلامتهم.

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الأوتوستراد محور حسب الله الكفراوي الخدمات المرورية
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