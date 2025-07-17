ترسانة سلاح وحشيش وهيروين.. حصيلة 3 حملات أمنية في 3 محافظات

كتب - علاء عمران:

قاد قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات أمن أسيوط، دمياط، وأسوان حملات أمنية موسعة استهدفت الخارجين عن القانون بعدد من الدوائر، وأسفرت عن ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة النارية، إلى جانب تنفيذ مئات الأحكام القضائية.

في أسيوط، تم ضبط 10 قضايا جلب مخدرات، شملت أكثر من 4 كيلو حشيش، وكميات من الشابو والأقراص المخدرة، بحوزة 15 متهمًا من بينهم 9 مسجلين جنائيًا. كما تم ضبط 45 قطعة سلاح ناري بدون ترخيص (20 بندقية آلية، 20 بندقية خرطوش، و10 فرد خرطوش) بحوزة 45 متهمًا، منهم 9 أصحاب سوابق، إضافة إلى تنفيذ 685 حكمًا قضائيًا.

وفي أسوان، أسفرت الحملة عن ضبط 3 قضايا جلب مخدرات، من بينها أكثر من 6 كيلو حشيش وكمية من الهيروين، كما تم ضبط 3 قطع سلاح ناري بدون ترخيص، شملت بندقية آلية و2 بندقية خرطوش، بحوزة 3 متهمين جميعهم مسجلون جنائيًا، مع تنفيذ 630 حكمًا قضائيًا.

أما في دمياط، فتم ضبط 4 قضايا جلب مخدرات ضُبط خلالها أكثر من 7 كيلو حشيش، 6 كيلو بانجو، 11 كيلو هيدرو، وكمية من الهيروين. كما تم ضبط 3 قطع سلاح ناري بدون ترخيص (3 فرد خرطوش) بحوزة 4 متهمين، بينهم 2 من ذوي المعلومات الجنائية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها لضبط الخارجين عن القانون.