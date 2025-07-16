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تسللوا ليلًا وسرقوا المصنع.. كاميرات المراقبة تفضح 3 لصوص في السويس

08:27 م الأربعاء 16 يوليه 2025

المتهمون

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كتب - عاطف مراد:

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن السويس ملابسات منشور متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، مدعوم بصور، تضمن الإدعاء بقيام شخصين بسرقة محتويات أحد المصانع بالمحافظة.

وبالتحري، تبيّن عدم تلقي أي بلاغات رسمية في هذا الشأن، إلا أنه وباستدعاء المسؤول القانوني عن المصنع، أكد أنه بتاريخ 12 من الشهر الجاري، رصدت كاميرات المراقبة قيام شخصين مجهولين بالتسلل إلى داخل المصنع بعد تسلق السور الخارجي، وسرقة عدد من أدوات السباكة المصنوعة من الحديد والألومنيوم، مستخدمين مركبة "تروسيكل"، قبل أن يفروا هاربين.

وبتكثيف التحريات، تم التوصل إلى هوية المتهمين وضبطهم، وتبيّن أنهم 3 أشخاص مقيمون بمحافظة السويس، ولهم معلومات جنائية. وبمواجهتهم، أقروا بارتكاب الواقعة، وأرشدوا عن المسروقات، كما تم ضبط "التروسيكل" المستخدم في تنفيذ الجريمة.

اتُّخذت الإجراءات القانونية، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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السويس تسللوا ليلًا سرقوا المصنع كاميرات المراقبة
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