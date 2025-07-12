كتب- علاء عمران:

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال على الطريق الدائري الإقليمي، وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن تحرير 1081 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها: تحميل ركاب، مخالفة شروط التراخيص، وعيوب في عوامل الأمان والمتانة.

كما تم فحص 291 سائقًا، وتبيّن تعاطي 26 منهم لمواد مخدرة، إلى جانب ضبط 27 محكومًا عليهم بإجمالي 66 حكمًا قضائيًا، بالإضافة إلى التحفظ على 7 مركبات لمخالفتها قوانين المرور.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع الوقائع، في إطار جهود الوزارة لفرض الانضباط المروري ورفع معدلات السلامة على الطرق.