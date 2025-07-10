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السجن 3 سنوات لمتهم بالاتجار بمخدر الحشيش بمدينة نصر

01:12 م الخميس 10 يوليو 2025

سجن

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كتب – أحمد عادل:
قضت محكمة جنايات القاهرة الجديدة، بمعاقبة المتهم "أ. م." بالسجن 3 سنوات، لاتهامه بالاتجار في مخدر الحشيش وحيازة سلاح أبيض في مدينة نصر.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم إلى المحاكمة الجنائية، في القضية المقيدة برقم 475 لسنة 2025 كلي القاهرة الجديدة، ووجهت إليه تهمة إحراز جوهر مخدر الحشيش بقصد الاتجار، بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بمحافظة القاهرة.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم أحرز سلاح أبيض "مطواة" دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

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محكمة جنايات القاهرة الجديدة مدينة نصر سلاح أبيض
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