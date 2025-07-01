خلال 24 ساعة.. شرطة التموين تضبط 11 طن دقيق بلدي مدعّم

كتب- علاء عمران:

واصل قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة ومديريات الأمن، حملاته التموينية المكثفة لضبط الجرائم التموينية بمختلف المحافظات.

وأسفرت الجهود، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من القضايا في مجال المخابز السياحية والحرة والمدعمة، ضُبط خلالها نحو 11 طنًا من الدقيق الأبيض البلدي المدعّم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ويأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية في حماية جمهور المستهلكين، وإحكام الرقابة على الأسواق، والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز، والبيع بأعلى من السعر المقرر، وعدم الإعلان عن الأسعار.

وتواصل وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لتحقيق الانضباط التمويني وضبط الأسواق، ومواجهة محاولات التربح غير المشروع من السلع المدعّمة.

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