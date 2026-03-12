إعلان

خريطة الأسعار اليوم: انخفاض الطماطم والدواجن والحديد وارتفاع والذهب

كتب : ميريت نادي

01:28 م 12/03/2026

انخفضت أسعار الدواجن، وحديد عز، والطماطم، والزيت، والجبن، خلال تعاملات اليوم الخميس 12-3-2026، بينما ارتفعت أسعار المكرونة السويسي، والبيض، بحسب بيانات بوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب ترتفع بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الخميس بالأسواق (موقع رسمي)

أسعار السمك اليوم في سوق العبور.. زيادة المكرونة السويسي

ارتفاع أسعار البيض اليوم الخميس بالأسواق (موقع رسمي)

سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس في الأسواق.. عز يتراجع

أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم.. انخفاض الطماطم

انخفاض أسعار الزيت والجبن والدواجن اليوم بالأسواق

سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بمنتصف تعاملات الخميس

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

