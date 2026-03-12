انخفضت أسعار الدواجن، وحديد عز، والطماطم، والزيت، والجبن، خلال تعاملات اليوم الخميس 12-3-2026، بينما ارتفعت أسعار المكرونة السويسي، والبيض، بحسب بيانات بوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب ترتفع بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

