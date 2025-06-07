12 مصابا في حادثين بطريق الواحات والعبور

كتب - محمد شعبان:

أصيب 7 أشخاص في انقلاب تروسيكل بطريق الواحات اليوم السبت.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين قبل مدخل بيت العيلة.

انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص انقلاب تروسيكل بعد محطة وقود خاصة اتجاه الواحات، مما أسفر عن سقوط 7 مصابين نقلوا إلى مستشفى أكتوبر المركزي.

فيما أصيب 5 أشخاص في انقلاب دراجة نارية بمدخل العبور أمام كارفور، ونقلوا إلى مستشفى السلام للعلاج.