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الداخلية تلاحق "تجار العُملة" والحصيلة قضايا بـ 52 مليون جنيه

12:02 م الخميس 05 يونيو 2025

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كتب ـ رمضان يونس:

وجهت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ضربات أمنية مستمرة لضبط مرتكبي جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن 52 مليون جنيه.

يأتي ذلك استمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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وزارة الداخلية النقد الأجنبي مكافحة جرائم الأموال العامة
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