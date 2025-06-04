كتب- محمود الشوربجي:

أسدات الدائرة الأولى جنايات مستأنف، بمحكمة جنايات بنها، في محافظة القليوبية، أمس الثلاثاء، الستار على قضية اتهام سائق بقتل شخص والشروع في إصابة 4 آخرين.

وقضت المحكمة بالإعدام شنقًا لسائق، وذلك بعد ورود رد مفتى الجمهورية بإبداء الرأي الشرعي في حكم الإعدام وذلك بعد قبول استئناف المتهم شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، لاتهامه بقتل شخص بعد الاصطدام به بسيارة ومر فوق جسده بها عدة مرات.

كما شرع المتهم في قتل 4 أشخاص آخرين منهم شقيقا المجني عليه، بدائرة مركز شرطة الخانكة.

تفاصيل الواقعة بينها أمر الإحالة الخاص بالقضية إلى محكمة الجنايات والذي تضمن أن المتهم "ص .ع .ص"، سائق، 42 سنة، في شهر مايو 2023، دائرة مركز الخانكة قتل المجنى عليه "ر .م .ع"، عمدًا مع سبق الإصرار على إثر خلاف سابق بين المتهم والمجني عليه.

المتهم راودته أفكاره للتخلص من الضحية فعقد العزم على قتله وأعد لذلك أداتي اعتداء "سيارة نقل وفأس" وتتبعه بالسيارة قيادته وتحين الفرصة، حتى صدمه بتلك السيارة مسقطه أرضًا.

لم يتوقف المتهم عند ذلك بل مر فوق جثمانه بالسيارة فأحدث إصابته التي أودت بحياته على النحو المبين.

كما أن المتهم شرع في قتل المجني عليهم "ع. م" و"ب. م" و"أ. س" و"أ. م"، عمدًا مع سبق الإصرار بأن صدمهم بنفس السيارة، حال استقلالهم دراجتين بخاريتين فسقطوا أرضاً، ما أدى إلى اصابتهم.

أضاف أمر الإحالة، أن المتهم أتلف عمداً أموالاً منقولة لا يمتلكها هي «دراجة بخارية» وترتب على ذلك ضرراً مالياً على النحو المبين بالتحقيقات.

كما حاز أداتي اعتداء "سيارة نقل وفأس"، مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغاً قانونياً.