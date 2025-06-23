الاقتصادية تقضي بعدم الاختصاص في دعوى سب ليلي الشبح للفنانة هند عاكف

كتب- أحمد عادل:

قضت المحكمة الاقتصادية، بعدم الاختصاص في الدعوى المقامة من الفنانة هند عاكف ضد المنتجة ليلى الشبح، على خلفية اتهامها بسب وقذف خلال عزاء الموسيقار الراحل حلمي بكر، وإحالة القضية للنيابةلاتخاذ شؤونها.

وكان محامي الفنانة هند عاكف قد تقدم ببلاغ رسمي اتهم فيه ليلى الشبح بالإساءة إلى موكلته علنًا خلال محفل عام، وذلك أثناء مراسم العزاء التي أُقيمت بدائرة قسم العجوزة بمحافظة الجيزة في عام 2024.

وأوضح البلاغ أن المشكو في حقها لم تكتفِ بالتطاول اللفظي، بل قامت أيضًا بنشر تصريحات ومحتوى عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، تضمن اتهامات كاذبة بحق الفنانة، قد تُعرّضها للمساءلة القانونية حال ثبوت صحتها.