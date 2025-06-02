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كواليس تحرش سائق نقل ذكي بسيدة بمدينة نصر

09:56 م الإثنين 02 يونيو 2025

السائق المتهم

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القاهرة - مصراوي:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام قائد سيارة تابعة لإحدى شركات النقل الذكى بالتحرش بسيدة وسرقة متعلقاتها الشخصية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 30/5/2025 تبلغ لقسم شرطة ثالث مدينة نصر بمديرية أمن القاهرة منسيدة بأنه حال استقلالها سيارة تابعة لإحدى شركات النقل الذكى بدائرة القسم ادعى السائق حدوث عطل بالسيارة وتحرش بها وسرقةمتعلقاتها الشخصية (هاتف محمول - حقيبة يد).

وأمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة فى حينه (مقيم بمنطقة مدينة نصر)، واعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن المسروقات.

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تحرش سائق سرقة مدينة نصر القاهرة
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