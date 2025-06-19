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ضبط قضايا إتجار في النقد الأجنبي بقيمة 7 ملايين جنيه

11:25 ص الخميس 19 يونيو 2025

النقد الأجنبي

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كتب- علاء عمران:

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تزيد عن 7 ملايين جنيه.

يأتي ذلك استمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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النقد الأجنبي قضايا إتجار في النقد الأجنبي
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