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ضبط سيارة ومستقليها بسبب حركات استعراضية بالمقطم

06:12 م الثلاثاء 17 يونيو 2025

السيارة ومستقليها

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القاهرة - مصراوي:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام قائد سيارة ملاكى بأداء حركات استعراضية والسماح لأحد الأشخاص بالجلوس أعلى السيارة حال سيره بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة، معرضاً حياته والمواطنين للخطر.

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة المشار إليها ومستقليها وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بقصد اللهو.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيالهما والسيارة.

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