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حكم من الاستئناف بشأن المتهم بقتل والدته في مصر القديمة

01:35 م الإثنين 16 يونيو 2025

محاكمة تعبيرية

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كتب – أحمد عادل:

أسدلت محكمة مستأنف جنايات القاهرة، الستار على قضية مقتل سيدة مسنة على يد نجلها باستخدام "شوكة" في منطقة مصر القديمة، حيث قضت المحكمة بتخفيف عقوبة المتهم من السجن المؤبد إلى السجن لمدة 10 سنوات.

وكانت محكمة جنايات القاهرة (أول درجة) قد أصدرت حكمًا بمعاقبة المتهم بالسجن المؤبد، بعد إدانته بقتل والدته عمدًا.

وكشفت التحقيقات أن المتهم، ويدعى "مازن. ع"، ويعمل مهندس حاسبات، كان قد أحرز جوهر الميثامفيتامين والأمفيتامين – من مشتقات "فينيثيل آمين" – بقصد التعاطي، وذلك دون تصريح قانوني.

وأضافت التحقيقات أن المتهم قتل والدته "منى. م" عمدًا، دون سبق إصرار أو ترصد، إذ استل سلاحًا أبيض "شوكة معدنية"، وباغتها بطعنات عدة أودت بحياتها، وذلك وفقًا لما ورد بتقرير مصلحة الطب الشرعي.

كما أظهرت التحقيقات أن المتهم قام باحتجاز والدته داخل غرفة بمحل الواقعة، دون أمر من الجهات القضائية المختصة، وفي غير الأحوال التي يجيزها القانون، مما شكل جريمة حجز حرية.

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