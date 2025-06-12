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سقوط سيارة بترعة المريوطية ونجاة قائدها

07:19 م الخميس 12 يونيو 2025

سقوط سيارة بترعة

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كتب - محمد شعبان:

نجا قائد سيارة نقل "تلاجة" من الموت بعد سقوط سيارته بترعة المريوطية جنوب الجيزة.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارا من إدارة شرطة النجدة بسقوط سيارة بترعة المريوطية قبل كوبري المثلث.

انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص اختلال عجلة القيادة بيد سائق سيارة وسقوطها بالترعة مما أسفر عن إصابته ونقله للمستشفى.

ودفع مجاس مدينة البدرشين بالمعدات اللازمة لاستخراج السيارة من الترعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

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