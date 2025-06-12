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فيديو مروّع.. 5 شباب يتلاعبون بحياتهم على الطريق الزراعي

02:41 م الخميس 12 يونيو 2025

ارشيفية

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كتب - عاطف مراد:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أظهر 5 أشخاص يقودون دراجات نارية بدون لوحات معدنية بطريقة متهورة، ويؤدّون حركات استعراضية على طريق (مصر - إسكندرية الزراعي) بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، ما شكّل خطرًا على حياتهم وحياة المارة.

وقد أسفر الفحص الأمني عن تحديد هوية الأشخاص الخمسة وضبطهم جميعًا، بالإضافة إلى حجز الدراجات النارية التي ظهرت في الفيديو، وتبين أنهم يقيمون بدائرة مركز طوخ.

اتُخذت الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة ضد المخالفين ودراجاتهم النارية.

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أشخاص يقودون دراجات نارية الطريق الزراعي دراجات نارية بدون لوحات حركات استعراضية على طريق
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