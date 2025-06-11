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بعد حكم إعدام المُغتصبين.. ماذا قال والد "طفل الحلوى" في الجيزة؟

10:21 م الأربعاء 11 يونيو 2025

بعد حكم إعدام المُغتصبين.. ماذا قال والد "طفل الحل

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كتب- أحمد عادل:

كشفت حيثيات حكم محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة شخصين بالإعدام شنقًا، على خلفية اتهامهما باختطاف طفل واغتصابه، عن شهادة والد المجني عليه أمام جهات التحقيق.

وجاء في حيثيات المحكمة، أن والد المجني عليه أدلى بأقواله أمام النيابة العامة، وقال إنه في يوم الواقعة فوجئ بنجله في حالة إعياء شديدة، وأبلغه بأنه حال تواجده في الطريق العام استدرجه شخص إلى منزل بالمنطقة بدعوى إعطاءه نقودًا لشراء حلوى.

وتابع والد المجني عليه، أن نجله وقع في فخ المتهم الأول لحداثة سنه وعدم إدراكه وذهب معه، وبمجرد دخوله للمنزل فوجئ بشخص آخر يصطحبه إلى غرفة نوم وأغلق الباب.

وأضاف أن المتهم الثاني طرح نجله على الفراش ومارس معه العلاقة الأثمة من دبره عنوة بأن كمم فمه خشية من افتضاح أمره، وما أن أفرغ شهوته اعطى طفله نقودًا وطلب منه عدم إخبار أحد بالواقعة، ووعده بإعطائه النقود كل يوم.

وثبت من التقرير الطبي الصادر من مستشفى ٦ أكتوبر بالدقي أنه بتوقيع الكشف الطبي الظاهري علي المجني عليه تبين إصابته بجرح سطحي حول فتحة الشرج، ووجود ثلاثة جروح كل منها مغطى بطبقة مصلية واصل لجدار فتحة الشرج محاطة بكدمات بلون بنفسجي حول عموم فتحة الشرج، مصحوبة بألم شديد أثناء الكشف وان هذه الإصابات جائزة الحدوث وفق التصوير المنوه عنه بمذكرة النيابة العامة.

وقضت محكمة جنايات الجيزة، حضورياً وبإجماع الآراء وبعد أخذ رأي فضيلة مفتي الجمهورية، بمعاقبة كل من "صدام ح."، و"محمد ح." بالإعدام شنقاً، على خلفية اتهامهما بخطف طفل واغتصابه.

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محكمة جنايات الجيزة اختطاف طفل واغتصابه النيابة العامة مستشفى 6 أكتوبر مفتي الجمهورية
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