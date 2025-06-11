تأجيل أولى جلسات محاكمة "خلية الإقراض الأجنبي" لـ28 يوليو

كتب- صابر المحلاوي:

قررت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات أول درجة، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل أولى جلسات محاكمة 8 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية الإقراض الأجنبي"، لجلسة 28 يوليو المقبل، لتكليف النيابة العامة بإحضار مترجمين للغتين الصينية والإنجليزية لتمكين المتهمين الأجانب من متابعة إجراءات المحاكمة.

ووفقًا لتحقيقات النيابة العامة، فإن المتهمين – من جنسيات مختلفة – ارتكبوا خلال الفترة من أبريل 2022 وحتى نوفمبر 2022، داخل وخارج مصر، سلوكًا متعمدًا ألحق أضرارًا مباشرة بالاقتصاد الوطني، من خلال إنشاء تطبيقات إلكترونية للإقراض النقدي خارج إطار السوق المصرفي الرسمي.

كما تضمنت لائحة الاتهام تمرير مكالمات هاتفية دولية دون الحصول على التصاريح القانونية من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، باستخدام أجهزة اتصالات لاسلكية (سيم بوكس)، ما ألحق ضررًا بالأنظمة المالية والمعلوماتية، وهدد الأمن القومي للبلاد.