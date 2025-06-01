نجلاء تقاضي زوجها أمام المحكمة: "بيقولي مفيش مصيف السنة دي"

كتبت- فاطمة عادل:

تقدمت "نجلاء. ع"، 30 سنة، بدعوى خلع ضد زوجها "كريم. م"، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، متهمة إياه بالبخل الشديد وحرمانها من أبسط حقوقها كزوجة، على حد وصفها، قائلة في دعواها: "قالي مفيش مصيف السنة دي، وأنا مش قادرة أكمل معاه كده".

تروي "نجلاء" قصتها قائلة إن الحياة بينها وبين زوجها تحولت إلى سلسلة من الحرمان والتقشف غير المبرر، رغم أن دخله جيد ويعمل في شركة خاصة مرموقة، وتضيف: "هو مش فقير، بس بيحسب كل قرش كأنه طالع من روحه، بيشتري كل حاجة بالتقسيط، حتى الخضار من البقال".

وأضافت "نجلاء" أمام المحكمة أن زوجها يرفض تمامًا فكرة الترفيه أو السفر، حتى في الإجازات الصيفية، وقال لها هذا العام بشكل قاطع: "مفيش مصيف، وفّري للعيال المدارس"، وهو ما اعتبرته إهانة وحرمانًا غير مبرر لها ولأولادها من أبسط حقوقهم في الراحة.

وتكمل حديثها: "كل سنة بحاول أقنعه نروح أي مكان، حتى لو يومين في رأس البر، بس هو شايف إن المصيف ترف وبذخ، رغم إنه بيصرف على نفسه من غير حساب.. بيجيب هدوم غالية وساعات أصلية، لكن أنا وولاده لأ".

كما اتهمته "نجلاء" بأنه يتعامل معها بجفاء وقسوة، ولا يعبّر عن مشاعره، مضيفة: "مش بس بخيل في الفلوس، بخيل في الكلام الحلو، في الاهتمام، في كل حاجة".

وأكدت الزوجة أنها حاولت مرارًا التفاهم معه دون جدوى، حتى وصلت إلى قناعة بعدم قدرتها على الاستمرار في هذه الحياة، لكنه رفض الطلاق بالود، وخرج من المنزل منذ شهر ولم يعد.

فلجأت إلى محكمة الأسرة بمصر الجديدة ورفعت دعوى خلع ضده، حملت رقم 721 لسنة 2024، ولا تزال منظورة أمام المحكمة ولم يُفصل فيها حتى الآن.

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