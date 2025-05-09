مشهد مروع ينتهي بجثة أسفل برج بدار السلام والشرطة تحقق

كتب - محمد شعبان:

عثرت قوات الشرطة على جثة أسفل برج سكني بدار السلام في ظروف غامضة، مساء الجمعة.

تلقى مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة بلاغا من غرفة عمليات الإدارة العامة لشرطة النجدة بالعثور على جثة بجوار شركة استصلاح الأراضي بدائرة قسم دار السلام.

المعاينة المبدئية بينت أن الجثة نتيجة سقوط من الطابق الحادي عشر بشارع الفيوم، وفرضت الشرطة طوقًا أمنيًا بالمكان لحين وصول النيابة العامة.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102. وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.