سيدة تشق صدر زوجها بسكين في العبور

كتب - محمد شعبان:

أنهت ربة منزل حياة زوجها طعنا بسكين داخل عش الزوجية بمدينة العبور، الجمعة.

تلقى مدير مباحث القليوبية إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة قتيل بالحي الثاني في ظرفو غامضة.

التحريات الأولية بينت أن سيدة سددت لزوجها طعنات بالصدر بآلة حادة بسبب خلافات زوجية متكررة فسقط قتيلا داخل العقار رقم 16، وتحفظ رجال المباحث على المتهمة والأداة المستخدمة.

وأودعت الشرطة الجثة ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة التي أمرت بالتشريح.