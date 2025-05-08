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الأمن يسقط شبكة تروّج سكاكين للبيع على مواقع التواصل الاجتماعي بالقاهرة

01:51 م الخميس 08 مايو 2025

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كتب - علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في رصد وتتبع الصفحات التي تُستغل على مواقع التواصل الاجتماعي لمزاولة أنشطة مخالفة للقانون، وتمكنت من ضبط متهمين تروّجا لبيع الأسلحة البيضاء عبر الإنترنت.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة عن تورط شخصين في إدارة صفحة إلكترونية للترويج لبيع الأسلحة البيضاء، وبتحديد هويتهما، جرى ضبطهما في نطاق قسم شرطة الوايلي، وبحوزتهما 72 قطعة سلاح أبيض.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازة المضبوطات بقصد الاتجار، وأقرا بتحصلهما عليها من محل تجاري في المنطقة ذاتها، فتم استهداف المحل وضُبط مالكه وعامل به، وبمواجهتهما أيدا ما ورد بأقوال المتهمين.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيلت القضية إلى جهات التحقيق.

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