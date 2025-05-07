كسر 11 عربية جديدة.. قرار جديد بشأن سائق تريلا اقتحم معرض سيارات بالقطامية

كتب - محمود الشوربجي:

أمرت النيابة العامة، بحجز سائق التريلا الذي تسبب في وقوع حادث معرض القطامية، والذي أسفر عن اصطدامه بعدد من السيارات الجديدة داخل المعرض، 24 ساعة لحين عرضه على مصلحة الطب الشرعي، لأخذ عينة دم منه وإجراء تحليل مخدرات له، للتأكد من قيادته السيارة تحت تأثير المواد المخدرة من عدمه.

وشهدت منطقة القطامية بالقاهرة، صباح اليوم الأربعاء، حادثًا مروعًا، حيث اقتحمت شاحنة نقل ثقيل (تريلا) أحد المعارض الشهيرة للسيارات في ميدان محمد زكي، مما أسفر عن إصابة شخصين وتحطم 11 سيارة كانت متوقفة داخل المعرض.

وتلقى قسم شرطة القطامية بلاغًا بوقوع حادث تصادم عنيف داخل المعرض، وانتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث. من خلال المعاينة الأولية، تبين أن قائد الشاحنة فقد السيطرة على المركبة، مما أدى إلى اقتحامها المعرض وتدمير عدد من السيارات بشكل كامل، كما تم التحفظ على كاميرات المراقبة في المعرض، وتم تفريغها لكشف تفاصيل الحادث وتحديد المسؤوليات.

التحقيقات الأولية تشير إلى أن الحادث قد يكون ناتجًا عن السرعة الزائدة أو عطل فني بالمركبة، وقد تم تحرير المحضر اللازم، وتباشر النيابة العامة التحقيقات لتحديد ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.