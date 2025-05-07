تأييد حبس رجل أعمال 3 سنوات بتهمة النصب على "أفشة" في صفقة بـ13 مليون جنيه

كتب- أحمد عادل:

قضت محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، اليوم الأربعاء، بتأييد حكم حبس رجل أعمال لمدة 3 سنوات، ورفض الاستئناف المقدم منه على خلفية اتهامه بالنصب على لاعب النادي الأهلي محمد مجدي "أفشة" والاستيلاء على شيك بقيمة 13 مليون جنيه.

تعود تفاصيل القضية إلى إصدار محكمة جنح القاهرة الجديدة حكمًا سابقًا بحبس المتهم وتغريمه 10 آلاف جنيه، لإيقاف تنفيذ العقوبة مؤقتًا لحين البت في الاستئناف. وقد اتهم "أفشة" رجل الأعمال الشهير بالنصب عليه بعد أن سلّمه شيكًا بمبلغ 13 مليون جنيه.

رجل الأعمال المتهم، ويدعى "ر.ح.ر"، قال في التحقيقات إن المبلغ كان بمثابة مقدم تعاقد على شراء خمس وحدات تجارية بمشروع في منطقة "الداون تاون" بالعاصمة الإدارية الجديدة، مشيرًا إلى أن الصفقة تمت دون تحرير أي عقود رسمية، بحكم علاقة الصداقة التي تربطه باللاعب.

وأضاف المتهم أن القيمة الإجمالية للوحدات تصل إلى 35 مليون جنيه، ولم يتم الاتفاق بشكل نهائي على طريقة سداد باقي المبلغ، مؤكدًا أن الأمور لا تزال "قيد الحسابات" داخل شركته، كما نفى تهمة النصب أو تمزيق إيصال الشيك، موضحًا أنه محبوس حاليًا ولا يستطيع رد المبلغ في الوقت الراهن.

في المقابل، أكدت النيابة أن الواقعة تتعلق ببلاغ رسمي من محمد مجدي "أفشة"، يتهم فيه رجل الأعمال بالنصب عليه، مقابل وعد باستيراد سيارة فارهة من الخارج، وهو ما لم يحدث، ما دفع النيابة العامة لإحالته إلى المحاكمة الجنائية العاجلة.

وكان مدير أمن القاهرة قد تلقى إخطارًا من مأمور قسم شرطة التجمع الأول، يفيد بتلقي بلاغ من اللاعب، يتهم فيه المتهم، صاحب شركة تطوير عقاري معروفة، بالاستيلاء على أمواله، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، إلى أن صدر الحكم النهائي اليوم بتأييد حبسه 3 سنوات.