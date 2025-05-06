"مكبلان اليدين والقدمين".. كيف نجحت الشرطة في تحرير شابين من خاطفيهم؟

كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من تحرير شابين من واقعة اختطاف، حيث تم ضبط مرتكبي الحادث وعددهم ثلاثة أشخاص.

وتفاصيل الواقعة بدأت عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من طالبة تفيد بتضررها من استدراج خطيبها واحتجازه من قبل مجموعة من الأشخاص بسبب خلافات مالية بينهم. بعدها، ورد اتصال هاتفي من مجهول يساومها على دفع مبلغ مالي مقابل إطلاق سراحه.

بإجراء التحريات اللازمة، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان الاختطاف وضبط المتهمين، وهم ثلاثة أشخاص من دائرة قسم شرطة الزاوية، وأرشدوا إلى المكان الذي كان فيه المجني عليه وصديقه، حيث تم العثور عليهما مكبلين اليدين والقدمين داخل شقة سكنية تابعة لأحد المتهمين. وكان المجني عليه مصابًا بكدمات متفرقة على جسده.

المتهمون اعترفوا بأنهم قاموا باختطاف الشاب وصديقه بعد أن ادعى المجني عليه أن لديه قطعًا أثرية للبيع مقابل مبلغ مالي. وعندما اكتشفوا أنه كان يكذب، استدرجوهما إلى الشقة حيث تم تكبيلهما وطلب الفدية من عائلته.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وعُرض المتهمون على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.