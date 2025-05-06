إعلان

"مكبلان اليدين والقدمين".. كيف نجحت الشرطة في تحرير شابين من خاطفيهم؟

02:13 م الثلاثاء 06 مايو 2025

خطف

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من تحرير شابين من واقعة اختطاف، حيث تم ضبط مرتكبي الحادث وعددهم ثلاثة أشخاص.

وتفاصيل الواقعة بدأت عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من طالبة تفيد بتضررها من استدراج خطيبها واحتجازه من قبل مجموعة من الأشخاص بسبب خلافات مالية بينهم. بعدها، ورد اتصال هاتفي من مجهول يساومها على دفع مبلغ مالي مقابل إطلاق سراحه.

بإجراء التحريات اللازمة، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان الاختطاف وضبط المتهمين، وهم ثلاثة أشخاص من دائرة قسم شرطة الزاوية، وأرشدوا إلى المكان الذي كان فيه المجني عليه وصديقه، حيث تم العثور عليهما مكبلين اليدين والقدمين داخل شقة سكنية تابعة لأحد المتهمين. وكان المجني عليه مصابًا بكدمات متفرقة على جسده.

المتهمون اعترفوا بأنهم قاموا باختطاف الشاب وصديقه بعد أن ادعى المجني عليه أن لديه قطعًا أثرية للبيع مقابل مبلغ مالي. وعندما اكتشفوا أنه كان يكذب، استدرجوهما إلى الشقة حيث تم تكبيلهما وطلب الفدية من عائلته.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وعُرض المتهمون على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

تحرير شابين من الخطف وزارة الداخلية حملة امنية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

زيادة السولار والبنزين تعمق من انكماش أداء القطاع الخاص بمصر بأبريل
5 خطوات لمتضرري "الإيجار القديم" للحصول على شقق من الدولة وفق مشروع القانون
شيكات بدون رصيد وملايين الدولارات.. قصة ضحايا "مستريح السيارات" الذي فر إلى ألمانيا -(مستندات)