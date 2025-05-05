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لمدة 20 يومًا.. غلق كامل لمنزل كوبرى الأباجية اتجاه صلاح سالم (تحويلات مرورية)

04:38 م الإثنين 05 مايو 2025

تحويلات مرورية - ارشيفية

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كتب- أحمد أبو النجا:
أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة، عن غلق كلي لمنزل كوبري الأباجية للقادم من منشأة ناصر باتجاه محور صلاح سالم، وذلك اعتبارًا من الساعة 12 صباحًا من يوم الإثنين الموافق 5 مايو 2025، ولمدة 20 يومًا، وذلك ضمن أعمال تنفيذ مشروع إزالة المنزل المشار إليه.

وأوضحت الإدارة أنه تم وضع تحويلات مرورية لتيسير حركة المركبات، وجاءت على النحو التالي:

القادم من الأوتوستراد من مناطق منشأة ناصر باتجاه صلاح سالم (اتجاه الفردوس)، يسلك مطلع المقطم، ثم كوبري المقطم، فالدوران والعودة من دوران منطقة الزرايب باتجاه صلاح سالم.

وأكدت إدارة المرور أنه سيتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة للتعامل مع أي كثافات محتملة، كما تم التنسيق مع الشركات المنفذة للأعمال لوضع المساعدات الفنية والعلامات الإرشادية اللازمة لضمان سلامة وأمن المواطنين خلال فترة الغلق.

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كوبرى الأباجية صلاح سالم تحويلات مرورية الإدارة العامة لمرور القاهرة
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