مقتل شاب على يد آخر بعدة طعنات في التبين



كتب- أحمد عادل:

شهدت منطقة التبين بحلوان، واقعة مأساوية راح ضحيتها الشاب "أحمد ي."، متأثرًا بإصابته بعدة طعنات متفرقة بالجسد على يد آخر إثر خلافات سابقة بينهما.

تلقى قسم شرطة التبين، إشارة من المستشفي تفيد باستقبال جثة شاب يدعى "أحمد ي." في العقد الرابع من عمره، مصابا بعدة طعنات متفرقة بالجسد.

على الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان الواقعة، وبإجراء التحريات تبين أن وراء الواقعة شاب يُدعى "علي م."، إذ أمكن ضبطه.

وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، على إثر خلافات سابقة بينهما، وأرشد عن السلاح المستخدم في الجريمة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.