إعلان

مقتل شاب على يد آخر بعدة طعنات في التبين

02:46 ص الإثنين 05 مايو 2025

المجني عليه

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


كتب- أحمد عادل:

شهدت منطقة التبين بحلوان، واقعة مأساوية راح ضحيتها الشاب "أحمد ي."، متأثرًا بإصابته بعدة طعنات متفرقة بالجسد على يد آخر إثر خلافات سابقة بينهما.

تلقى قسم شرطة التبين، إشارة من المستشفي تفيد باستقبال جثة شاب يدعى "أحمد ي." في العقد الرابع من عمره، مصابا بعدة طعنات متفرقة بالجسد.

على الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان الواقعة، وبإجراء التحريات تبين أن وراء الواقعة شاب يُدعى "علي م."، إذ أمكن ضبطه.

وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، على إثر خلافات سابقة بينهما، وأرشد عن السلاح المستخدم في الجريمة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مقتل شاب في التبين التبين حلوان أمن القاهرة النيابة العامة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان