القبض على عاطلين سرقا بطاريتي سيارتين بالغربية

القاهرة - مصراوي:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول مقطعى فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى تضمنا سرقة شخصين بطاريتين من سيارتين من أمام أحد المنازل بالغربية.

بتاريخ 26 أبريل الماضى تبلغ لقسم شرطة أول طنطا بالغربية من شخص وسيدة بتضررهما من شخصين سرقا بطاريتين من سيارتيهما حال وقوفهما أمام المنزل محل إقامتهما بدائرة القسم.

بتقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة شخصان لهما معلومات جنائية، واعترفا بارتكابهما الواقعتين و 5 سرقات مماثلة، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميلين سيئا النية (عاطلان – مقيمان بدائرة القسم) أمكن ضبطهما.