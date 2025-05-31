ضبط 3 متهمين بعد مشاجرة عنيفة بالسكاكين والعصي في شوارع مطروح

كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر مشاجرة عنيفة استخدمت فيها أسلحة بيضاء وعصي، في أحد شوارع محافظة مطروح.

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 22 من الشهر الجاري، ورد بلاغ إلى قسم شرطة مطروح يفيد بوقوع مشاجرة بدائرة القسم، بين طرف أول مكون من ثلاثة أشخاص "لهم معلومات جنائية"، وطرف ثانٍ مكون من شخصين، إثر مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة استخدم فيها الطرف الأول سلاحًا أبيضًا وعصيًا خشبية وحديدية، دون أن تسفر عن وقوع إصابات.

وقد تمكنت قوات الأمن من ضبط أفراد الطرف الأول في حينه، وعُثر بحوزتهم على الأدوات المستخدمة في الاعتداء. وبمواجهتهم، أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيلت الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.