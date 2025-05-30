الداخلية تسحب 935 رخصة بسبب عدم تركيب الملصق الإلكتروني

كتب- علاء عمران:

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من سحب 935 رخصة قيادة بمختلف المحافظات خلال 24 ساعة، بسبب عدم تركيب الملصق الإلكتروني، في إطار جهودها لتطبيق منظومة مرورية إلكترونية متكاملة.

وتواصل وحدات المرور استقبال المواطنين لتركيب الملصق الإلكتروني، فيما تتيح الوزارة خدمة إلكترونية عبر بوابة مرور مصر، تُمكن مالكي المركبات من تقديم طلب التركيب وسداد الرسوم إلكترونيًا.

ويستمر العمل بوحدات المرور يوميًا حتى الساعة الخامسة مساءً، تيسيرًا لإجراءات تركيب الملصق الإلكتروني، إلى جانب الفترة الصباحية.