اتفاق عمل وليس إكراهًا.. الداخلية تحسم جدل منشور استغاثة طفلة من الغربية

كتب- أحمد أبو النجا:

كشفت وزارة الداخلية، ملابسات منشور متداول على أحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن استغاثة طفلة تطلب المساعدة من بعض المارة لإعادتها لمنزل أسرتها بمحافظة الغربية، مدعيةً أنها أُحضرت قسرًا للعمل في إحدى الفيلات بمنطقة بالقاهرة لدى أحد "ذوي النفوذ"، برفقة زوجته، دون رغبتها.

وبعد فحص المنشور وإجراء التحريات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط الشخص المعني بالواقعة، والذي تبيّن أنه مالك مكتب استشارات، وكان بصحبته فتاتان، إحداهما الطفلة الواردة في الشكوى وتبلغ من العمر 10 سنوات، وشقيقتها.

وأفاد المتهم خلال التحقيقات بأن والدة الفتاتين كانت قد اتفقت مع زوجته على أن تعمل الطفلتان في الفيلا مقابل أجر مادي. وخلال وجود الطفلة الأصغر داخل الفيلا، عبثت بهاتف محمول خاص بسيدة أجنبية تعمل بالمكان، فقامت الأخيرة بتوبيخها، ما دفع الطفلة إلى الهروب خارج الفيلا، فقام المتهم بملاحقتها وإعادتها خشية تعرضها للأذى.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأحيلت الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.