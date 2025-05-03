الداخلية تكشف حقيقة ادعاء سيدة تعرضها لسوء معاملة بمركز شرطة الخانكة

كتب- علاء عمران:

كشفت وزارة الداخلية، حقيقة ما تم تداوله في مقطع فيديو عبر أحد حسابات مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء إحدى السيدات بتعرضها لسوء المعاملة داخل مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، أثناء محاولتها تحرير محضر ضد شقيقات طليقها بدعوى سرقتهن لمنزلها.

وأوضحت الوزارة، في بيانها، اليوم السبت، أنه بعد الفحص تبين عدم صحة هذه الادعاءات، وأن حقيقة الواقعة تعود إلى تاريخ 12 فبراير الماضي، حينما حضر أحد الأشخاص إلى مركز شرطة الخانكة مصابًا بجروح متفرقة، وحرر بلاغًا ضد طليقته – صاحبة الفيديو – ووالدها، اتهمهما فيه بالاعتداء عليه بالضرب وإحداث إصابته، بسبب خلافات زوجية.

وأشار مقدم البلاغ إلى أن طليقته باعت نصيبه في منزل مشترك دون علمه، بموجب توكيل رسمي، وهو ما تسبب في نشوب خلافات بين الطرفين.

وأضاف البيان أن السيدة ووالدها حضرا إلى المركز من تلقاء نفسيهما، ونفيا ما نُسب إليهما من اتهامات. كما اتهمت السيدة، من جانبها، شقيقات طليقها باقتحام شقتها (منزل الزوجية)، والاستيلاء على مشغولات ذهبية ومبلغ مالي، مشيرة إلى قيامهن بإتلاف باب الشقة.

وأكدت الوزارة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الواقعة، وأحيلت التحقيقات إلى النيابة العامة.