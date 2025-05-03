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مصرع عنصرين إجراميين في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بأسوان

11:27 ص السبت 03 مايو 2025

قوات الشرطة

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كتب- علاء عمران:

لقي عنصران إجراميان مصرعهما خلال تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة في محافظة أسوان.

كانت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن أسوان، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، وبدعم من قوات الأمن المركزي، قد تمكنت من استهداف عنصرين جنائيين خطرين تخصصا في الإتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية.

وأكدت التحريات أن العنصرين، اللذين سبق اتهامهما والحكم عليهما في قضايا جنايات شملت "مخدرات – سلاح – سرقة بالإكراه"، قد اتخذا من إحدى المناطق بمحافظة أسوان وكرًا لممارسة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، توجهت القوات إلى موقع تواجدهما، وفور استشعارهما بوجود القوات، بادرا بإطلاق الأعيرة النارية، مما دفع القوات للتعامل معهما، وأسفر تبادل إطلاق النار عن مصرعهما.

وعُثر بحوزتهما على أكثر من 55 كيلوجرامًا من مخدري الحشيش والبانجو، و5 بنادق آلية. وتُقدَّر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من مليون ونصف المليون جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها الحثيثة لضبط العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون.

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