قائد سيارة يستعرض ويعرّض الأرواح للخطر بالعاشر من رمضان

كتب - علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات منشور تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر قيام قائد سيارة بأداء حركات استعراضية والسماح لعدد من الأشخاص بالجلوس على نوافذ المركبة أثناء سيرها بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، في مشهد شكّل خطرًا على حياتهم وحياة المواطنين.

وبعد الفحص، تم تحديد وضبط السيارة وقائدها، والذي تبين عدم حمله رخصة قيادة، وكان برفقته شخصان، وجميعهم يحملون جنسية إحدى الدول. وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة كما وردت في المنشور.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.





