فيديو مشاجرة مرعبة يكشف جريمة كاملة في الأقصر

كتب - علاء عمران:

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر مشاجرة عنيفة بين مجموعة من الأشخاص باستخدام أسلحة نارية وبيضاء وعصي خشبية في محافظة الأقصر.

أسفرت التحريات عن عدم تلقي بلاغات رسمية بشأن الواقعة، وبالفحص تبيّن نشوب مشاجرة بين طرف أول مكوّن من 3 أشخاص أصيبوا بجروح متفرقة، وطرف ثان مكوّن من شخصين، وجميعهم يقيمون بدائرة قسم شرطة الأقصر، وذلك بسبب خلافات حول الجيرة. وتبادل الطرفان الاعتداء باستخدام بندقية خرطوش وسلاح أبيض وعدد من العصي الخشبية.

جرى ضبط طرفي المشاجرة، وتم العثور بحوزتهم على الأسلحة المستخدمة في الواقعة، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة.