المرور يضبط 44 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

كتب - علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور تنفيذ حملاتها المكثفة لتحقيق الانضباط في الشوارع، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 44,062 مخالفة مرورية متنوعة.

شملت الضبطيات 813 مخالفة سير بدون تراخيص، و22 دراجة نارية مخالفة، و34,013 مخالفة سرعة زائدة، و13 مخالفة توقف عشوائي، و501 مخالفة استخدام الهاتف أثناء القيادة، و14 مخالفة شروط ترخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ مواصلة الحملات الأمنية لضبط المخالفات المرورية بكافة صورها.