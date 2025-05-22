بسبب "كلمات السر".. النيابة تحقق في بلاغ مدير حسابات شيرين عبد الوهاب

كتب -صابر المحلاوي:

تباشر النيابة العامة في أول وثان الشيخ زايد، التحقيق في البلاغ المقدم من مدير الحسابات الرسمية للمطربة شيرين عبد الوهاب، يتهمها فيه بالتعدي عليه بالسب والتهديد على خلفية خلافات بينهما تتعلق بكلمات السر الخاصة بحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان مدير صفحات الفنانة على منصات "فيسبوك، يوتيوب، تيك توك، وإنستجرام"، قد تقدم ببلاغ إلى قسم شرطة ثان الشيخ زايد عبر محاميه، أفاد فيه بتعرضه للسب والقذف والتهديد بالإيذاء من قِبل الفنانة خلال مكالمة هاتفية جرت بينهما، على خلفية مشكلات تقنية مرتبطة بإدارة الحسابات.

وأمر المستشار أحمد أسامة، رئيس نيابة أول وثان الشيخ زايد، باستدعاء مقدم البلاغ لسماع أقواله والوقوف على ملابسات الواقعة، تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات.

وتولت النيابة العامة التحقيقات في الواقعة، مع استمرارها في فحص الأدلة والاستماع لأقوال الأطراف المعنية.