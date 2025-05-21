قرار من النقض بشأن المتهم بقتل شخص والشروع في قتل زوجته

كتب- أحمد عادل:

قررت محكمة النقض إحالة أوراق المتهم "محمد سالم" إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في الحكم بإعدامه، وذلك على خلفية اتهامه وآخرين بقتل رجل والشروع في قتل زوجته بإطلاق عدة طلقات نارية عليهما في مركز مشتول السوق بمحافظة الشرقية.

وكانت محكمة جنايات الزقازيق قد أصدرت في وقت سابق حكمًا بإعدام المتهم الأول "محمد سالم" شنقًا، كما قضت بالسجن المؤبد على المتهم الثاني "صبحي عبد الرازق"، والسجن المشدد لمدة 10 سنوات للمتهمة الثالثة.

وورد في أمر الإحالة أن المتهمين الثلاثة قد ارتكبوا جريمة قتل المجني عليه "إبراهيم محمد" مع سبق الإصرار والترصد، حيث خططوا للجريمة مسبقًا، وأعد المتهم الأول سلاحًا ناريًا مرخصًا (مسدسًا)، وانتظروا الضحية في مكان معلوم برفقة المتهمة الثالثة، وبمجرد رؤيته، أطلق المتهم الأول ثلاث طلقات نارية أصابته إصابات أودت بحياته، وذلك في حضور المتهم الثاني لدعمه ومساندته أثناء ارتكاب الجريمة.

كما اقترنت تلك الجريمة بالشروع في قتل المجني عليها "منال عبد العزيز" في ذات الزمان والمكان، حيث أطلق المتهم الأول عدة أعيرة نارية تجاهها، مما أسفر عن إصابتها بجروح بالغة، إلا أن الجريمة لم تكتمل نتيجة عدم إحكام التصويب وتدخل الإسعاف بالعلاج في الوقت المناسب، وفقًا لما جاء في التقرير الطبي المرفق بالتحقيقات.

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