إعلان

قرار من النقض بشأن المتهم بقتل شخص والشروع في قتل زوجته

07:47 م الأربعاء 21 مايو 2025

محكمة النقض

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- أحمد عادل:

قررت محكمة النقض إحالة أوراق المتهم "محمد سالم" إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في الحكم بإعدامه، وذلك على خلفية اتهامه وآخرين بقتل رجل والشروع في قتل زوجته بإطلاق عدة طلقات نارية عليهما في مركز مشتول السوق بمحافظة الشرقية.

وكانت محكمة جنايات الزقازيق قد أصدرت في وقت سابق حكمًا بإعدام المتهم الأول "محمد سالم" شنقًا، كما قضت بالسجن المؤبد على المتهم الثاني "صبحي عبد الرازق"، والسجن المشدد لمدة 10 سنوات للمتهمة الثالثة.

وورد في أمر الإحالة أن المتهمين الثلاثة قد ارتكبوا جريمة قتل المجني عليه "إبراهيم محمد" مع سبق الإصرار والترصد، حيث خططوا للجريمة مسبقًا، وأعد المتهم الأول سلاحًا ناريًا مرخصًا (مسدسًا)، وانتظروا الضحية في مكان معلوم برفقة المتهمة الثالثة، وبمجرد رؤيته، أطلق المتهم الأول ثلاث طلقات نارية أصابته إصابات أودت بحياته، وذلك في حضور المتهم الثاني لدعمه ومساندته أثناء ارتكاب الجريمة.

كما اقترنت تلك الجريمة بالشروع في قتل المجني عليها "منال عبد العزيز" في ذات الزمان والمكان، حيث أطلق المتهم الأول عدة أعيرة نارية تجاهها، مما أسفر عن إصابتها بجروح بالغة، إلا أن الجريمة لم تكتمل نتيجة عدم إحكام التصويب وتدخل الإسعاف بالعلاج في الوقت المناسب، وفقًا لما جاء في التقرير الطبي المرفق بالتحقيقات.

اقرأ أيضا:

خطفوه وهددوه بكلب.. القبض على متهمين استدرجا شابًا بالقاهرة

قرار قضائي جديد بشأن دعوى طليق الفنانة جورى بكر لرؤية طفله

حكاية زواج "فتاة بولاق" تنتهي بقتيل وسجين .. ماذا حدث؟

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محكمة النقض قرار من النقض متهم بقتل شخص الشروع في قتل زوجته
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
السيطرة على حريق اندلع داخل محل بالمرج

إعلان

إعلان

بالفيديو.. لحظة إطلاق الاحتلال النار على الوفد الدبلوماسي في جنين
30 ألف جنيه فردي و306 آلاف قائمة.. شروط الترشح لـ"النواب والشيوخ"
ننشر كراسة شروط سكن لكل المصريين 7
لحظات رعب داخل أسانسير الموت.. ناجٍ من حادث مصعد المستشفى الجامعي بالمنوفية يروي التفاصيل
تغيير في القوائم والفردي.. ملامح تعديلات قانون انتخابات "النواب والشيوخ"
رابط التقديم في وظائف المدارس المصرية - اليابانية 2025
من 15 إلى 45 يومًا.. اعرف حقك في الإجازة السنوية بقانون العمل الجديد
بدء حجز سكن لكل المصريين 7.. كراسة الشروط إلكترونيا والمقدم في البريد