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فيديو خطير يوثق مشاجرة بالأسلحة البيضاء في الزقازيق

06:19 م الأربعاء 21 مايو 2025

حملات أمنية - أرشيفية

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كتب - سامح غيث:

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله ثلاثة أشخاص في مشاجرة حادة مع تلويح باستخدام أسلحة بيضاء بمحافظة الشرقية.

وبالفحص، لم ترد أي بلاغات رسمية بشأن الواقعة، إلا أن التحريات أسفرت عن تحديد أطراف المشاجرة، وهم طرف أول مكوّن من شخصين، وطرف ثان من شخص واحد، وجميعهم مقيمون بدائرة مركز شرطة الزقازيق. وتبيّن أن سبب المشاجرة خلافات مالية دفعت الطرفين إلى التلويح بسلاحين أبيضين، جرى ضبطهما، دون وقوع إصابات.

وبمواجهتهم، أقرّ جميع الأطراف بارتكاب الواقعة كما وردت، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.


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فيديو خطير يوثق مشاجرة مشاجرة بالأسلحة البيضاء الزقازيق
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