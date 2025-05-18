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سقوط دجال الإسكندرية في قبضة مباحث الآداب

06:45 م الأحد 18 مايو 2025

صورة تعبيرية لدجال

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القاهرة - مصراوي:

ألقى ضباط مباحث الآداب القبض على مسجل خطر يمارس أعمال النصب والاحتيال على المواطنين بدعوى قدرته على العلاج الروحاني.

معلومات وردت أكدتها تحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة بممارسة شخص له معلومات جنائية أعمال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

المتهم يزعم قدرته على العلاج الروحانى، ويمارس أعمال الدجل والترويج لنشاطه الإجرامى عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

بتقنين الإجراءات أمكن ضبطه بدائرة قسم شرطة العطارين بالإسكندرية، وبحوزته الأدوات المستخدمة فى أعمال الدجل وهاتف محمول يحتوي على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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