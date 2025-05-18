تأجيل محاكمة 9 متهمين في قضية فض اعتصام رابعة 21 يوليو

كتب- صابر المحلاوي:

أجلت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، إجراءات إعادة محاكمة 9 متهمين ضمن القضية رقم 43150 لسنة 2015 بمدينة نصر، والمعروفة إعلاميًا بقضية "فض اعتصام رابعة"، لجلسة 21 يوليو المقبل.

وتشمل الاتهامات الموجهة للمتهمين تخطيط وتجهيز تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة (ميدان هشام بركات حاليًا)، بالإضافة إلى قطع الطرق، وتقييد حرية التنقل، وارتكاب جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار بحق المواطنين وأفراد الشرطة المكلفين بفض الاعتصام.