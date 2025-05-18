"أوصت بإعدام المتهمة".. ننشر مذكرة نيابة النقض في قضية "نورهان" قاتلة والدتها ببورسعيد

كتب- أحمد عادل:

أوصت النيابة العامة، خلال جلسة نظر طعن الفتاة "نورهان" قاتلة والدتها بمساعدة طفل في بورسعيد، بقبول الطعن شكلاً وتأييد الحكم الصادر بحقها بالإعدام شنقًا.

وجاء في مذكرة النيابة العامة أن المتهمة والطفل الذي لم يتجاوز عمره 15 سنة، والدنيا الفني عليها داليا حمير السيد قطب الحوشي، قد عقدا العزم وبيتّا النية على قتلها مع سبق الإصرار حتى لا تفضح أمر علاقتهما الآثمة التي كانت تربطهما.

وأعد الطفل لذلك مطرقة وعصا خشبية مثبت فيها مسامير، وتوجها معًا في الوقت المحدد إلى بيت المجني عليها والمتهمة. وبعد أن تأكدت الأخيرة من خلو البيت من أحمد عبد والدنيا، مكنت المتهم من دخوله بترك الباب مفتوحًا حسب اتفاقهما، ودلته على غرفة نوم المجني عليها.

قام الطفل بضرب المجني عليها بضربتين بالعصا، فاستيقظت من نومها وحاولت الفرار للاستغاثة، فلاحقها الطفل وقيد حركتها على الأرض، ثم حاولا قتلها بحرق جسدها بماء ساخن وضربها بالمطرقة على رأسها ووجهها، ونحرها بسكين. وعندما فشلت محاولتهما، قدمت المتهمة للطفل كأسًا زجاجيًا كسره وطعن به المجني عليها عدة طعنات في عنقها، قاصدين إزهاق روحها.

وأدت الإصابات التي أُثبتت في تقرير الصفة التشريحية إلى وفاة المجني عليها، كما هو موضح في التحقيقات.

وفيما يتعلق بالحكم المطعون فيه، تم التأكيد على توافر العلاقة بين جناية القتل العمد وجنحة السرقة، إذ كانت الغاية من ارتكاب جريمة القتل الوصول إلى السرقة أو العكس.

وقضت محكمة النقض، اليوم الأحد، برفض الطعن المقدم من نورهان خليل، المعروفة إعلاميًا بـ"قاتلة والدتها في بورسعيد"، على حكم الإعدام الصادر بحقها، وأيدت الحكم بعد إدانتها بإنهاء حياة والدتها، داليا الحوشي، داخل منزلهما بمنطقة مساكن الفيروز في مدينة بورفؤاد.