شرطة التموين تضبط 9 أطنان دقيق مدعّم خلال 24 ساعة

كتب- علاء عمران:

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريات الأمن، حملات تموينية مكثفة لضبط المخالفات في قطاع المخابز.

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط حوالي 9 أطنان من الدقيق الأبيض البلدي المدعّم، بحوزة عدد من المخابز السياحية الحرة والمخالفة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الوقائع، وتؤكد وزارة الداخلية استمرار حملاتها المكثفة لإحكام الرقابة على الأسواق، والتصدي لمحاولات التلاعب في أسعار الخبز وتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب الدعم الحكومي.