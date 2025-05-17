حفظت جوزها بالملح 30 يومًا وهربت.. تطور جديد في واقعة طبيب 15 مايو

كتب – أحمد عادل:

ألقت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة 15 مايو القبض على سيدة تونسية، بتهمة حفظ جثة زوجها الطبيب داخل شقته، باستخدام كميات كبيرة من ملح الطعام، لمدة شهر كامل، وذلك خشية افتضاح أمر دخولها البلاد بطريقة غير شرعية.

بدأت الواقعة بورود بلاغ إلى قسم الشرطة من مالك إحدى الوحدات السكنية بمنطقة 15 مايو، يفيد بانبعاث رائحة كريهة من داخل إحدى الشقق المستأجرة، التي يقيم بها طبيب وزوجته "م. م." التونسية الجنسية.

وأوضح المالك أنه طرق باب الشقة أكثر من مرة دون جدوى، ما دفعه إلى الدخول، ليتفاجأ بجثة الطبيب ملقاة على السرير، مغطاة بـ"ملاية" وعليها كمية كبيرة من ملح الطعام، في محاولة واضحة لمنع تحلل الجثمان. في حين لم تكن الزوجة موجودة بالشقة.

وعُثر بجوار الجثمان على رسالة ورقية من الزوجة، ذكرت فيها أن الوفاة وقعت بشكل طبيعي منذ شهر، وأنها لم تتمكن من التواصل مع أهل زوجها لتسليم الجثمان أو دفنه، مضيفة أنها خشيت الإبلاغ بسبب إقامتها غير القانونية، ما دفعها إلى الهرب خوفًا من المساءلة.

على الفور، انتقلت قوة من قسم الشرطة إلى موقع البلاغ، وتم تحرير محضر بالواقعة، فيما أظهرت التحريات الأولية وشهادات الجيران أن الشقة كان يقيم بها الطبيب وزوجته، ولم تُلاحظ أي خلافات بينهما، إلا أنهم لاحظوا غيابه عن الأنظار منذ فترة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتباشر النيابة العامة التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة، وبيان ما إذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمه.